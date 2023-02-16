Муниципальный служащий признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества

Сотрудник Metropolitan Transportation Authority (MTA) г. Нью-Йорк 30 января признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью мошенничества с использованием электронных средств связи для получения доступа к аукционам транспортных средств MTA.

Согласно соглашению о признании вины, сотрудник MTA Тимур Абрамов вступил в сговор с другими лицами, чтобы сорвать процесс конкурентных торгов на аукционах транспортных средств, проводимых транспортным управлением, чтобы компания, контролируемая им и сообщником, представила выигрышное предложение и получила контракт. В рамках сговора специалист по продажам MTA и сообщник предоставили Абрамову конфиденциальную информацию о ценах в нарушение правил MTА.

Абрамов признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре ос целью мошенничества с использованием электронных средств, за которое ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, три года условно и штраф в размере $250 000.

Штрафы могут быть увеличены до двукратного размера прибыли, полученной от преступления, или до двукратного размера убытков, понесенных жертвой преступления, если любая из этих сумм превышает установленный законом максимальный размер штрафа.