Женщина наехала на вора, пытавшегося спилить катализатор ее “Форда”

День всех влюбленных оказался неудачным для спиливания катализаторов на юге Калифорнии – вечером 14 февраля женщина, вероятно, устав после покупок, заснула в своем Ford Excursion 4×4, припаркованном на стоянке торгового центра в квартале 39000 на 10-й улице Вест, Палмдейл.

Пока она спала, к Форду подъехала машина поменьше с четырьмя людьми внутри. Один из пассажиров вышел из подъехавшего автомобиля и начал отпиливать каталитический нейтрализатор (“каталик”) полноприводного Ford Excursion. Пострадавшая проснулась от непонятного звука, завела машину, включила задний ход и почувствовала удар, как будто она на что-то наехала.

Женщина, естественно, остановилась и увидела неудачливого воришку, она сразу позвонила 9-1-1, чтобы вызвать ему медицинскую помощь.

По прибытию на место представители шерифа задержали троих подозреваемых. Первый подозреваемый, который спиливал “каталик”, был доставлен на машине скорой помощи в Antelope Valley больницу, где он скончался.

На данный момент дополнительной информации у департамент шерифа округа Лос-Анджелес нет.