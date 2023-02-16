В Сан-Франциско взорвался дом, где находилась нарколаборатория

В минувший четверг в жилом доме на 22-й авеню в Сан-Франциско в случился сильный пожар, приведший к гибели человека о повреждению соседних домов.

Пожарные расчеты и полиция быстро прибыла на место происшествия. Когда огонь был потушен, место происшествия было осмотрено и следователи обнаружили доказательства возможного производства наркотиков. В остатках сгоревшего дома следователи также обнаружили умершую взрослую женщину. На место прибыла судебно-медицинская экспертиза, которая провела расследование.

По сообщению полицейского управления Сан-Франциско, “следователи Целевой группы по поджогам SFPD/SFFD провели расследование при содействии следователей отдела по борьбе с наркотиками SFPD. Они установили, что в доме находилась действующая незаконная лаборатория по производству наркотиков. Смерть потерпевшей, наступившая в помещении, где изготавливались наркотики, все еще расследуется. Следователям удалось установить личность подозреваемого.”

Подозреваемый, идентифицированный как 53-летний Даррон Прайс из Сан-Франциско, был заключен в тюрьму округа Сан-Франциско по обвинению в непредумышленном убийстве, производстве наркотиков и в создании опасной для детей ситуации.

Расследование продолжается, поэтому полицейское управление Сан-Франциско просит всех, у кого есть информация, позвонить по номеру 1-415-575-4444 или отправить сообщение на номер TIP411.