Фильм “Чебурашка”, ставший рекордсменом в российском прокате, показывают в США, начиная с 13 февраля; 15 февраля фильм будет на экранах в кинотеатрах Калифорнии, в частности, во Фримонте, Лос-Анджелесе и Тибуроне. Цена билета варьируется в зависимости от времени сеанса и выбранного места от $10 до $30.

В описании фильма, который определен как семейная комедия, говорятся, “иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать — и мешать! — ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения.”

Несмотря на популярность в России и странах СНГ, “Чебурашка” получил критику от депутата Госдумы, актера Дмитрия Певцова (поддерживает политику Путина В.В.), которого возмутило, что в фильме «Чебурашка» «нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком». По его мнению, «дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой». Певцов считает, что самый положительный персонаж картины — «андроид Чебурашка», но и к нему есть много вопросов. Депутат убежден: раз Чебурашка называет нашедшего его садовника Геннадия мамой, то для детей «это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой».

Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм имеет такой успех» и зрители по-прежнему «прутся» на «Чебурашку» в кинозалы.