В России предложили раздавать землю американцам, “у которых наступает ад и ужас”

Российский депутат призвал раздавать землю в России европейцам и американцам, у которых “наступает ад и ужас”.

“Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: “Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!”. Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз, про то, что это нормально трое, четверо, пятеро, шестеро детей,” — сказал депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Это предложение призвано улучшить демографическую ситуацию в России за счет приглашения в страну граждан стран Европы и США. По словам политика, за минувший год численность населения России сократилась. Поправить положение дел можно было бы благодаря притоку иностранцев, которых следует привлекать раздачей бесплатной земли.

По словам Дмитрия Гусева, Россия потеряла десятки миллионов человек: “с 1991 по 2001 год на 12 миллионов человек нас стало меньше естественным образом, не считая уехавших. 8,6 миллионов вернулось в виде мигрантов. За 2022 год по официальной статистике на 800 тысяч нас стало меньше. Еще около 800 тысяч уехало из страны — эти самые „колобки“, которые покатились по всему свету. На полтора миллиона человек нас стало меньше только за один прошедший год. Ужасные цифры.”