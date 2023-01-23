Спецагенту ФБР, расследовавшему связи Трампа с РФ, предъявлено обвинение в связях с Россией

Согласно судебным документам, 54-летнему Чарльзу Ф. МакГонигалу из Нью-Йорка, бывший специальный агент, возглавляющий нью-йоркское контрразведывательное управление ФБР, и 69-летнему Сергею Шестакову, бывший советский и российский дипломат, из Морриса, штат Коннектикут, предъявлены обвинения по пяти пунктам в нарушении и сговоре с целью нарушить Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также в сговоре с целью отмывания денег, сообщает Департамент юстиции.

МакГонигал — бывший ответственный специальный агент отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке, который вышел на пенсию в 2018 году. Работая в ФБР, МакГонигал руководил расследованиями в отношении российских олигархов, в том числе Олега Дерипаски. Сергей Шестаков — бывший советский и российский дипломат, впоследствии получивший гражданство США, и переводчик на русский в судах и государственных учреждениях.

В 2021 году МакГонигал и Шестаков вступили в сговор с целью оказания услуг Дерипаске в нарушение санкций США, введенных против Дерипаски в 2018 году. Оба знали, что их действия нарушают санкции США, потому что, помимо прочего, МакГонигал, работая в качестве специального агента, получил секретную на тот момент информацию о том, что Дерипаска будет добавлен в список олигархов, подлежащих санкциям. Кроме того, в 2019 году МакГонигал и Шестаков работали от имени Дерипаски, безуспешно пытаясь добиться отмены санкций против Дерипаски. В ноябре 2021 года, когда агенты ФБР допрашивали Шестакова о характере отношений его и МакГонигал с агентом Дерипаски, Шестаков дал ложные показания.

МакГонигалу и Шестакову грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. Шестакову также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в даче ложных показаний, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Шестаков и МакГонигал были арестованы в Нью-Йорке в субботу.

По иронии судьбы МакГонигал участвовал в расследовании связей Трампа с Россией, но в итоге арестован сам за эти связи.