Образование и гражданские права в сфере образования: чего ожидать в 2023 году

На специальном брифинге EMS, прошедшем 18 января, эксперты и защитники гражданских прав рассмотрели ситуацию с политикой в области образования в 2023 году, в том числе оспаривание в Верховном суде списание долгов по федеральным студенческим кредитам и позитивные действия в сфере высшего образования, школьную дисциплину, угрозы равным образовательным возможностям, а также уход за детьми младшего возраста и их образование:

Модератор: Лиз Кинг, старший директор программы Education Equity, Образовательный фонд The Leadership Conference

Женевьева «Джензи» Бонадиес Торрес, заместитель директора проекта «Возможности образования», Комитет юристов за гражданские права в соответствии с законом

Микаэле Н. Тернейдж Янг, старший советник, Фонд правовой защиты (LDF)

Эй Джей Линк, политический аналитик, Сеть самоадвокации аутистов (ASAN)

Морган Крэйвен, доктор юридических наук, национальный директор по вопросам политики, адвокации и взаимодействия с общественностью, Ассоциация исследований межкультурного развития (IDRA)

Уитни Песек, доктор юридических наук, директор Федеральной политики по уходу за детьми, Национальный женский юридический центр

По мнению участников брифинга, права на образование находятся под угрозой, особенно для цветных детей и студентов-трансгендеров, поэтому они призывают Конгресс и суды вмешаться и обеспечить равный доступ к качественному обучению.

Программа администрации Байдена призвана облегчить долговое бремя для более чем 40 миллионов американцев из рабочего и среднего класса путем списания долгов на сумму до 20 000 долларов, была оспорена коалицией штатов, возглавляемых республиканцами, которые заявляют, что требуемый публичный период не был предложен до того, как программа была запланирована к реализации. Суды низшей инстанции вынесли решение в пользу штатов и издали судебный запрет на исполнение. Ожидается, что Верховный суд заслушает устные аргументы по делу в феврале этого года.

Женевьева «Джензи» Бонадиес Торрес заявила, что “пандемия COVID-19 стала беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, социальной и экономической жизни. План по облегчению студенческого долга администрации Байдена-Харрис является срочно необходимым моральным и законным ответом”.

“Без этого списаниями я долга миллионы заемщиков оказались бы за чертой финансового положения. И среди них есть миллионы цветных заемщиков, которые, как мы знаем, больше всего пострадали от пандемии. Этот предсказуемый всплеск дефолта ослабит кредитоспособность миллионов заемщиков, заблокировав их способность платить за предметы первой необходимости и лишив их возможности получить доступное жилье, помимо других неблагоприятных последствий,” — сказала она.

Торрес отметила, что почти 50% латиноамериканских заемщиков и 25% чернокожих заемщиков могут списать все свои студенческие долги в соответствии с планом Байдена. По ее словам, на цветных студентов приходится примерно пятая часть богатства их белых сверстников, и поэтому они вынуждены брать больше студенческих кредитов.

Также ожидается, что в июне этого года Верховный суд вынесет решение о допуске к экзаменам по признаку расы. Организация “Студенты за справедливое поступление” подали два иска: одно против Гарварда, другое против Университета Северной Каролины.

Главный судья Джон Робертс, Томас и судья Сэмюэл Алито были не согласны по аналогичному делу в 2016 году. Ожидается, что судьи Бретт Кавано, Эми Кони Барретт и Нил Горсач также вынесут решение против признания на расовой почве.

‘Мы не говорим о квотах. Мы говорим об ограниченном рассмотрении расы как одного из 40 факторов в деле UNC и одного из более чем 100 факторов в деле Гарварда,” — сказала Микаэле Тернейдж Янг.

“Все учащиеся заслуживают справедливого шанса получить качественное образование, независимо от их дохода, места, где они выросли, а также их расовой или этнической принадлежности,” — считает она. “Но, к сожалению, в нашей стране повсюду есть таланты, а возможностей нет. Слишком многим цветным учащимся приходится бороться с системным и межличностным расизмом, который пагубно влияет на их образовательные возможности.”

“Важно, чтобы колледжам и университетам по-прежнему разрешалось учитывать весь контекст опыта абитуриентов, в том числе то, как расизм искусственно снижает перспективы многих трудолюбивых, талантливых, чернокожих, латиноамериканцев, коренных и малообеспеченных азиатско-американских студентов, чтобы каждый имеет хороший шанс,” — сказала она.

Участники дискуссии также обсудили, что представляет собой здоровая школьная среда.

“Слишком долго за цветных людей, коренных жителей, ЛГБТ-людей с ограниченными возможностями, иммигрантов, религиозных меньшинств, тех, кто изучает английский язык, девочек, людей с низким доходом и других маргинализированных людей говорил кто-то другой. Им было отказано в возможности посещать теплую, гостеприимную школу, готовящую их к полному осуществлению их социальных, политических и экономических прав,” — сказала Лиз Кинг.

“Никого нельзя просить удостоверять часть своей личности на входе. Каждый должен видеть себя и свои сообщества отраженными в учебной программе и методах обучения,” — сказала Морган Крэйвен. Она рассказала о цензуре в классах, преследовании систематически маргинализированных учащихся и сообществ, а также о проблемах школьного разнообразия, справедливости и интеграции.

“Благодаря 50-летнему опыту исследований политики в области образования и работы по подготовке учителей мы знаем, что культурно устойчивые школы — места, где каждый ученик чувствует себя желанным гостем, — являются ключом к успеху учащихся,” – сказала она.

Несколько штатов запретили преподавание критической расовой теории, среди которых Арканзас, Флорида, Айдахо, Айова, Нью-Гэмпшир, Оклахома и Теннесси. Еще в семнадцати штатах через законодательные органы проходят законопроекты о запрете критической расовой теории, в общих чертах определяемой как учение о системном расизме на всех уровнях общества, от жилья до занятости, здравоохранения и многого другого. И, по-мнению Морган Крэйвен, такая активность усилится в этом году.

Эй Джей Линк отметил угрозы в школьных условиях для учащихся с ограниченными возможностями, небинарных или цветных учащихся. Он изложил восемь принципов создания здоровой школьной среды, в том числе устранение детских травм, усиление защиты от домогательств и дискриминации в школах и отмена правоохранительных органов в школах.

Линк рассказал о методах сдерживания и изоляции: полиция надевает наручники на ребенка, который может просто впадать в истерику, или учителя фактически сидят на непослушных учениках. По его словам, к маргинализированным учащимся непропорционально часто применяются тактики сдерживания и изоляции.

“Я очень надеюсь, что мы начнем смотреть на детей как на детей, а не на угрозы, которых нужно бояться. И то, что мы поддерживаем и вкладываем в наших детей с любовью, заботой и поддержкой, вместо того, чтобы вести себя словно ребенок автоматически относится к своего рода преступной деятельности,” — сказал он.

Уитни Песек рассказала о важности дошкольного образования и расширении программ доступа для семей с низким доходом.

“Для сектора дошкольного воспитания и образования пандемия COVID-19 обнажила и усугубила глубокое неравенство системы, которая опирается на то, что семьи платят непозволительные суммы, воспитатели получают заработную плату на уровне бедности, а слишком многие сообщества по всей стране не имеют достаточной рабочей силы или средств для удовлетворения потребностей в раннем уходе и образовании,” — сказала она.

Также она отметила, что более чем в половине страны ясли и дошкольное образование обходятся дороже, чем обучение в колледже. И многие семьи платят за дошкольное образование больше, чем за аренду. Кроме того, существует мало субсидий. Сельские семьи живут в местах с почти полным отсутствием дошкольного образования или недостаточным количеством лицензированных детских садов.

“Дети в возрасте до пяти лет — это самое разнообразное поколение в истории Соединенных Штатов, поэтому инвестиции в высококачественный и доступный уход и образование также способствуют расовому равенству,” — отметила она Песек. “Исправить это глубокое неравенство в системе дошкольного воспитания и образования Соединенных Штатов необходимо с точки зрения расовой и гендерной справедливости.”