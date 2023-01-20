Байдена просят предоставить Украине систему залпового огня большей дальности

Член палаты представителей украинского происхождения призвала Джо Байдена предоставить Украине систему залпового огня большей дальности.

18 января, в преддверии встречи на авиабазе Рамштайн, Германия, 20 января 2023 года, член палаты представителей Виктория Спартц, американская бизнесвумен и политик украинского происхождения, представитель от 5-м избирательного округе штата Индиана, выступила с заявлением, приведенным ниже, призывающим администрацию Байдена предоставить систему управляемого залпового огня (longer-range Guided Multiple Rocket Launch System, GMLRS) большей дальности или армейскую тактическую ракетную систему (Army Tactical Missile System, ATACMS) для Украины.

“Следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение для жестокой войны в Украине, и возможности дальнего радиуса действия будут иметь решающее значение для ее успеха. Администрация Байдена должна активно добиваться перемен и более своевременно оказывать надлежащую помощь в обеспечении безопасности украинской армии, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Представление о том, что каким-то образом 80-километровый потенциал не может достичь России, а 300-километровый потенциал может, не имеет никакого смысла, если вы просто посмотрите на карту — Украина и Россия разделяют более тысячи миль границы. Эти возможности помогут украинским военным лучше защищать свои города на востоке Украины, где российская армия отвела свою артиллерию на «безопасное» расстояние на оккупированные украинские территории».