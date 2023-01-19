Байдена просят бойкотировать Национальный молитвенный завтрак

Фонд свободы от религии направил письмо членам Конгресса и Белому дому с призывом бойкотировать Национальный молитвенный завтрак.

Фонд свободы от религии, к которому присоединились 30 светских и религиозных групп, 17 января направил письмо, адресованное президенту Джо Бадену, Камале Харрис и членам Конгресса с призывом бойкотировать Национальный молитвенный завтрак.

Национальный молитвенный завтрак – ежегодное мероприятие, проводимое в первую неделю февраля в столице США, позиционируется как большой форум для политических, общественных и деловых лидеров, чтобы собраться и помолиться вместе, но на самом деле является связующим звеном христианских националистических организаций, говорится на сайте организации.

Письмо начинается так: “От имени 30 религиозных, светских и активистских организаций и 10 религиозных и светских общественных деятелей, а также выборных должностных лиц мы настоятельно рекомендуем вам не спонсировать Национальный молитвенный завтрак и не посещать его”.

“Национальный молитвенный завтрак вызывает споры и окутан тайной. Он стал связующим звеном для религиозного экстремизма, проникновения российских агентов и организованного фанатизма (против ЛГБТК и против рабочих),” — говорится далее.

“Члены Конгресса, которые спонсируют или посещают мероприятие, непреднамеренно посылают сообщение о том, что их офис поддерживает христианский националистический посыл мероприятия, что несовместимо с плюралистической религиозной свободой и нашей конституционной системой управления. Более того, помимо вопроса свободы вероисповедания, поддержка завтрака была бы вопиющим пренебрежением к некоторым из наиболее уязвимых сообществ в нашей стране сегодня, учитывая поддержку этим мероприятием кампаний против ЛГБТК+.

Мы понимаем, что представители Конгресса хотят привлекать своих избирателей на различных площадках. Однако история доказала, что это событие является попыткой заставить членов Конгресса непреднамеренно поддержать христианские националистические идеалы, экстремизм и нетерпимость. Мы с уважением просим вас отклонить любое приглашение посетить или спонсировать Национальный молитвенный завтрак.”