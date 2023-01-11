Будущее COVID: какую форму примет пандемия в 2023 г. и останется ли лечение, тестирование, вакцинирование бесплатным?

В США на новый подвариант омикрона XBB.1.5 в настоящее время приходится 40% инфекций Covid-19. XBB.1.5 еще более распространен на Восточном побережье, на его долю приходится 75% инфекций.

Приглашенные на первый в этом году еженедельный брифинг EMS спикеры рассказали о происхождении нового подварианта; об эффективности вакцин, включая обновленные бустеры, против XBB.1.5, о новых терапевтических средствах, находящихся в разработке, и возможного сокращения числа людей, обращающихся за лечением, после того как Paxlovid перестанет быть бесплатным/субсидируемым по окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения; они также обсудили новое исследование, в котором изучается контингент заключенных, чтобы отметить уровень инфекций среди полностью вакцинированных людей и повторных инфекций среди людей, которые уже перенесли Covid:

Доктор Бен Нойман, главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения, Техас A&M

Джилл Розенталь, директор отдела политики общественного здравоохранения в Центре американского прогресса

Доктор Оливер Брукс, главный врач, Watts Healthcare

София Тан, специалист по исследовательским данным, Калифорнийский университет в Сан-Франциско

Вакцины, тестирование и лечение Covid-19 больше не будут бесплатными после того, как 11 января истечет срок действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (Public Health Emergency, PHE), даже несмотря на то, что США столкнулись с более заразным новым подвариантом XBB 1.5.

По словам доктора Бена Нормана, XBB 1.5. может лучше уклоняться от антител и легче заражать ткани легких человека, чем более ранние штаммы. “Любой, кто говорит вам, что COVID закончился, дезинформирован,” — сказал он, отметив, что в каждый из последних трех лет COVID был третьей по значимости причиной смерти в США после болезней сердца и рака.

Нойман сказал, что пик респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial Virus, RSV) пришелся на ноябрь, а пик сезона гриппа пришелся на декабрь. Но COVID-19 не сбавляет обороты. До сих пор он не переполнял больницы, и некоторые эксперты говорят, что он может не стать таким серьезным, как всплеск Omicron в прошлом году.

Нейман отметил, что вирус Omicron имеет семь или восемь мутаций по сравнению с исходным штаммом Alpha, а XBB — 12. “Исходя из быстрого роста, может показаться, что он соответствует своему генетическому предназначению. Похоже, что он очень заразен и преодолевает по крайней мере некоторые компоненты иммунитета,” — отметил он.

“Американцы вернулись к работе и возобновили свою жизнь, как будто пандемия закончилась,” – отметил доктор Оливер Брукс. “Многие люди отказались от вакцин и перестали носить маски.”

По его словам, только 15% населения США получили обновленную двухвалентную ревакцинацию. Только треть пожилых людей, которые больше всего рискуют умереть от Covid, приняли обновленную бустерную дозу. И очень низкий процент полностью привитых детей, так как родители откладывают вакцинацию из-за опасений, основанных на дезинформации.

“Наша задача — вакцинировать население. Поэтому, когда я слышу, что нас больше не вакцинируют, для меня это просто вызов. Я не могу остановиться,” — сказал Оливер Брукс. “Если вы делаете прививку, вы защищаете не только себя, но и свое сообщество.”

Когда три года назад началась пандемия, запасы тестов и масок не успевали за распространением COVID. Страну снова могут застать врасплох. В марте прошлого года Белый дом запросил у Конгресса 22,5 миллиарда долларов на экстренные расходы, которые пополнят средства на тестирование, лечение, вакцины и другую инфраструктуру, связанную с COVID. Но Конгресс отклонил аналогичный запрос к бюджету на 2023 год.

“Эта недальновидная неспособность инвестировать в ответ оставляет нас без тестов, методов лечения и вакцин, которые нам нужны в будущем, и лишает нас возможности продолжать отслеживать болезнь и неподготовлены к будущим вспышкам,” — сказала Джилл Розенталь.

Теперь, в отличие от последних двух лет, людям без медицинской страховки придется платить $120 за вакцины, которые сейчас обходятся правительству в $30.

Правительство США закупило 20 миллионов доз Паксловида по $530вкаждая, но ожидается, что к 2024 году запасы закончатся. Ожидается, что к тому времени цена Паксловида на частном рынке резко подскочит.

Как только чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения закончится, люди, зачисленные в частную страховку и Закон о доступном медицинском обслуживании, снова должны будут вносить доплаты за тестирование, вакцины и лечение так же, как они это делали раньше. По оценкам, 27,5 млн человек в США не застрахованы: им придется платить полную стоимость за тестирование, вакцины и лечение.

“Федеральный бюджет позволяет штатам исключать людей из Medicaid в конце первого квартала 2023 года. Когда это произойдет, люди могут лишиться страхового покрытия Medicaid, которое обеспечивает доступ к вакцинам и методам лечения,” — сказала Джил Розенталь. “Medicaid распространяется на людей с низким доходом и пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску заражения и заболевания Covid. Например, у взрослых латиноамериканцев и чернокожих, у которых был более высокий уровень воздействия COVID на рабочем месте, были более высокие показатели COVID, а затем, в конечном итоге, продолжительного COVID.”

“Есть непропорциональное воздействие [инфекции] на уязвимые сообщества. Очень беспокоит отсутствие федеральных обязательств продолжать реагировать на пандемию, потому что мы не знаем, куда она идет,” — заявила она.

Некоторые штаты, включая Калифорнию и Род-Айленд, ищут способы автоматического включения людей, которые потеряют страховое покрытие Medicaid, в недорогие рыночные планы. По ее словам, в штате Орегон разработана программа «промежуточного медицинского обслуживания», которая позволит существующим участникам программы Medicaid, зарабатывающим определенный процент от федерального уровня бедности, оставаться в программе Medicaid.

У исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли есть хорошие новости – они изучили инфекции, повторные заражения и людей, которые находились в калифорнийских тюрьмах, и опубликовали свои выводы на прошлой неделе.

“Вопрос, который нас действительно интересовал, заключается в том, каковы преимущества вакцинации с точки зрения предотвращения передачи COVID в будущем,” — сказала София Тан.

Для исследователей заключенные оказались идеальными испытуемыми, т.к. они живут в тесных помещениях и их передвижение строго регламентировано. Исследователи тестировали, отслеживали инфекции и вторичные случаи заражения, отслеживая распространение вируса среди заключенных.

Результаты показали, что любой тип вакцины снижает заразность на 22%; одно или два предшествующих заражения снижали его на 23%; у заключенных, получивших как предшествующую вакцинацию, так и предшествующую инфекцию, заразность снизилась на 40%.

“Итак, вакцины не только идеально защищают вас от заражения, но если вы заразитесь, мы видим, что есть скрытая польза, заключающаяся в том, что они предотвращают и снижают риск передачи болезни другим людям,” — рассказала София Тан.

Поэтому вакцины были и остаются одним из самых сильных инструментов защиты от распространения инфекции и ее тяжелого протекания.