Госдепартамент: Северная Корея оказала военную помощь России

В ведомстве заявили, что Москва вынуждена обращаться за помощью к таким странам, как Иран и КНДР, из-за западных санкций, пишет .

Северная Корея оказала России помощь в сфере безопасности, очевидно, по просьбе России, направив ее через третьи страны, заявил Госдепартамент.

«В конце прошлого года мы опубликовали информацию о предоставлении КНДР помощи в сфере безопасности, в частности, “Группе Вагнера”», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Дело в том, что из-за санкций, из-за мер экспортного контроля, которые ввели США и десятки стран мира против Москвы, Москва была вынуждена искать нетрадиционных партнеров в сфере безопасности – таких стран, как Иран, как КНДР», – добавил Прайс.

По его словам, попытки интегрировать эту помощь в некоторых случаях вызвали проблемы для России.

«Именно поэтому украинцы смогли продемонстрировать свою эффективность на поле боя, – отметил Прайс. – Они чрезвычайно эффективно используют оружие и материалы, которые поставляют им США и наши партнеры во всем мире. Мы видели свидетельства этого успеха и эффективности в последние дни».