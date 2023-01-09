6 января, в день двухлетней годовщины атаки на Капитолий, губернатор Гэвин Ньюсом вступил в должность на второй срок.

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Губернатор произнес свою инаугурационную речь, подчеркнув работу Калифорнии по защите и продвижению основных прав и свобод, подвергающихся нападкам по всей стране в условиях роста экстремизма и угнетения, и подчеркнув приверженность штата продолжать идти вперед к процветанию и прогрессу для всех.

«Нет почвы, более приспособленной к свободе и возможностям — чувству возможности, чем здесь, в нашем родном штате», — заявил губернатор.

Говоря о Калифорнии, Гэвин Ньюсом подчеркнул, что «Калифорния дает основания для надежды», и перечислил самые яркие достижения, которыми калифорнийцы могут гордиться. Он назвал Золотой штат «четвертой по величине экономикой в мире».

«Самый большой венчурный капитал и стартапы в Америке».

«Лидер в мире по переходу к низкоуглеродному будущему с зеленым ростом».

“Передовая индустриальная экономика в области биотерапии, геномики. Аэрокосмическая промышленность и хранение аккумуляторов».

«Учеба в колледже для сотен тысяч студентов без долгов…»

Вот еще несколько заявлений губернатора от 6 января:

“Свобода — это наша сущность, наша торговая марка — неизменная идея о том, что прямо здесь любой из любого места может добиться всего”.

“Мы преодолели разрушительные импульсы экстремизма, расизма и нативизма.” (нативизм – политика защиты интересов коренных жителей или оседлых жителей от интересов иммигрантов – SlavicSac.com):.

“Двигаясь вперед, Калифорния будет продолжать лидировать, продвигая далеко идущую программу свободы.”

Однако, по словам губернатора, угроза для демократии по-прежнему сохраняется: «Уродство, разразившееся 6 января 2021 года, на самом деле создавалось десятилетиями… Политики красного штата и стоящая за ними медиа-империя выдают регресс за прогресс, угнетение как свободу».

«Они продвигают недовольство и состояния жертвы, пытаясь стереть так много прогресса, который мы с вами видели в нашей жизни».

«Они затрудняют голосование и упрощают покупку нелегального оружия».

«Они затыкают речь, увольняют учителей, похищают мигрантов, порабощают женщин, нападают на Специальную Олимпиаду и даже демонизируют Микки Мауса».

«Все замаскировано под захват слова «свобода».

Гэвин Ньюсом заверил, что «в будущем Калифорния будет продолжать лидировать, продвигая далеко идущую программу свободы».

«Свобода голосовать без запугивания, результаты определяют люди, а не политики».

«Калифорния» освещает территорию для остальных.”

«Это то, что мы делаем лучше всего. Придание формы будущему – формирование характера нации».