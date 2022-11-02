Калифорнийская компания поможет Украине в разминировании территории

Госдепартамент объявил о передаче компании Tetra Tech 47,6 млн долларов, которые пойдут на оказание помощи в разминировании украинской территории, передает Русская служба «Голоса Америки».

Государственный департамент объявил о начале сотрудничества с калифорнийской компанией, задачей которого является срочное оказание Украине помощи в разминировании территории. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил об этом во вторник днем.

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Прайс сообщил о передаче калифорнийской компании Tetra Tech 47,6 млн долларов, которые пойдут на оказание помощи в разминировании украинской территории. Этот проект был финансирован из специального фонда объемом 91,5 млн долларов, о создании которого Госдепартамент объявил в августе.

Согласно условиям проекта, Tetra Tech окажет украинским властям помощь в обнаружении и ликвидации неразорвавшихся минных устройств, боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов, оставленных российскими военными в жилых районах украинских городов.

«Tetra Tech проведет обучение правительственных групп по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся мин и снарядов в соответствии с международными стандартами и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения их работы», – заявил Прайс. Он добавил, что калифорнийская компания также будет заниматься поддержкой развертывания групп по обезвреживанию взрывчатых материалов и обучению обращению с боеприпасами через «Украинскую ассоциацию саперов».

Нед Прайс отметил, что только за последние 36 часов Россия запустила около 100 ракет, нанеся удары по источникам водоснабжения и энергоснабжения Украины.

«С понижением температуры эти российские атаки, направленные на усугубление человеческих страданий, становятся особенно отвратительными. Пока Украина работает над восстановлением подачи воды и электричества для своих граждан, Соединенные Штаты по-прежнему остаются привержены победе суверенной и независимой Украины, и мы работаем над поставкой систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла продолжать отражать эти атаки», – заявил Прайс.

Он напомнил, что с начала вторжения Государственный департамент и Агентство международного развития США (USAID) предоставили украинцам гуманитарную помощь на сумму более 1,5 млрд долларов. Агентство USAID недавно объявило о передаче еще 55 миллионов долларов на ремонт и поддержку отопительной инфраструктуры в 19 областях Украины.