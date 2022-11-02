CBS: российское командование обсуждало возможное применение ядерного оружия в Украине

Об этом сообщили изданию в среду два американских чиновника подтвердили на условиях анонимности. По их данным, в середине октября высокопоставленные российские военные обсуждали, как и когда они могут применить ядерное оружие в Украине. Эти обсуждения начались вскоре после того, как Владимир Путин, намекнул, что он может прибегнуть к ядерному оружию, после того как увидел, что украинская армия отвоевывает свою территорию.

В заявлении, переданном CBS News, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что не может дать “каких-либо комментариев по поводу деталей этого сообщения”, но отметил, что США “с самого начала было ясно, что комментарии России о потенциальном использовании ядерное оружие вызывает глубокую озабоченность, и мы относимся к нему серьезно”.

Также, как сообщил CBS News один американский чиновник, с тех пор как разведданные о разговорах неопределенных россиян [o “грязной бомбе” и применении ядерного оружия] впервые стали известны, обеспокоенность в правительстве США ослабла, в основном потому, что риторика самих русских была ослаблена.

Сообщается, что Путин не участвовал в разговорах, а Кирби и официальные лица США, которые общались с CBS News на условиях анонимности, заявили, что нет никаких признаков того, что Россия тогда или сейчас готовилась к применению ядерного оружия.