Калифорнийская пекарня выиграла иск о дискриминации ЛГБТ пары

Департамент по вопросам справедливого жилья и занятости подал в суд на пекарню Tastries Bakery в Бейкерсфилде, утверждая, что владелица Кэти Миллер дискриминировала гомосексуальную пару в нарушение калифорнийского Закона о гражданских правах Унру (California’s Unruh Civil Rights Act).

Адвокаты владелицы пекарни утверждали, что ее право на свободу слова и свободное исповедание религии перевешивает нарушение антидискриминационный закона.

В результате, судья постановил в пятницу, что Кэти Миллер действовала законно, отстаивая свои религиозные взгляды.

Гомосексуальная пара заявили, что “они разочарованы, но не удивлены” и ожидают подачи апелляции.