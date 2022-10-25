Мощное землетрясение произошло в районе Сан-Хосе

Землетрясение магнитудой 5.1 балла зафиксировано сегодня утром в районе города Сан-Хосе (южная часть района Залива Сан-Франциско). Жители региона жалуются на ощутимые подземные толчки.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло во вторник, около 11 утра. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в районе города Морган Хилл, в 12 милях к востоку от Сан-Хосе, недалеко от разлома Калаверас.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Жители залива Сан-Франциско, а также других городов (от Стоктона до Салинаса) жаловались на ощутимые подземные толчки.