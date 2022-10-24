Калифорния становится четвертой экономикой в мире

Обогнав таким образом Германию. Об этом рассказал губернатор штата Гэвин Ньюсом в своем интервью Bloomberg.

Экономика Калифорнии оказалась настолько устойчивой во время пандемии и в нынешний период повышенной инфляции, что ее ВВП готов обогнать Германию и стать четвертым по величине в мире после США, Китая и Японии.

Согласно Bloomberg, корпоративные доходы и рыночная капитализация Калифорнии выросли на 147% и 117% за последние три года, Германия показала меньший рост на 41% и 34%. Разрыв номинального ВВП Германии в размере 4,22 трлн долларов по сравнению с 3,357 трлн долларов в Калифорнии в прошлом году был самым низким за всю историю наблюдений. Этот разрыв может исчезнуть, т.к. экономика Германии вряд ли вырастет в 2022 году и, а в 2023 году сократится, согласно прогнозам.

Также, по информации Bloomberg, в Калифорнии:

– рыночная капитализация калифорнийских компаний в бизнесе возобновляемых источников энергии за последние три года увеличилась на 731%, или в 1,74 раза больше, чем у их немецких коллег.

– продажи технологического оборудования, средств массовой информации и программного обеспечения выросли на 63%, 95% и 115% за последние три года, увеличив рыночную стоимость на 184%, 54% и 58%. В Германии здравоохранение, потребительские товары и промышленные товары были неустойчивыми: рост составил 43%, а снижение составило 2% и 7% за те же периоды. Рыночная стоимость выросла на 40%, 8% и 10%.

– уровень безработицы упал до 3,9% в июле, самого низкого уровня с момента сбора данных в 1976 году, и впервые с 2006 года безработица в Калифорнии опустилась ниже Техаса. Уровень безработицы Золотого штата также превзошел Германию почти на процентный пункт, что является максимальным показателем с февраля 2020 года.

Вопреки распространенному мнению о дисфункции бизнеса и массовом оттоке людей из штата с начала пандемии Covid-19, на район залива Сан-Франциско приходится 78% рыночной капитализации всех публичных компаний в Калифорнии по сравнению с 70% пять лет назад, сообщает Bloomberg, ссылаясь на интервью с мэром Сан-Франциско Лондон Брид.

“Все эти данные продолжают опровергать преобладающее повествование и иллюзию о том, что «лучшие дни Калифорнии остались позади»,” — сказал Ньюсом.