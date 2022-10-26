World Central Kitchen помогает бездомным украинским собакам

С помощью World Central Kitchen в Украине были установлены станции кормления домашних животных, потерявших дом в результате вторжения российской армии.
CEO World Central Kitchen Нейт Мук, передвигаясь по улицам Краматорска, увидел украинских собак, терпеливо ожидающих своей очереди у одной из таких станций кормлений. Он был поражен тем, что животные стояли в очереди на идеальном расстоянии в ожидании еды.
“Я никогда не видел ничего подобного,” — написал Нейт Мук в твиттере.
В дополнение к установке пунктов кормления домашних животных Мук помог доставить 500 фунтов пожертвованного корма в приют в Святогорске, где живут домашние животные, которые были спасены с улиц города.