World Central Kitchen помогает бездомным украинским собакам

С помощью World Central Kitchen в Украине были установлены станции кормления домашних животных, потерявших дом в результате вторжения российской армии.

CEO World Central Kitchen Нейт Мук, передвигаясь по улицам Краматорска, увидел украинских собак, терпеливо ожидающих своей очереди у одной из таких станций кормлений. Он был поражен тем, что животные стояли в очереди на идеальном расстоянии в ожидании еды.

“Я никогда не видел ничего подобного,” — написал Нейт Мук в твиттере.

I’ve never seen anything like this. Yesterday we installed a displaced pet feeding station in Kramatorsk (with your support!). This morning, the Ukrainian dogs waited in line to eat. 🇺🇦🐕 pic.twitter.com/5aEDCvUE2n — Nate Mook (@natemook) October 20, 2022

В дополнение к установке пунктов кормления домашних животных Мук помог доставить 500 фунтов пожертвованного корма в приют в Святогорске, где живут домашние животные, которые были спасены с улиц города.