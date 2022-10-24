Бывший директор ЦРУ: США могут напрямую вступить в войну с Украиной без участия НАТО.

В субботу во время интервью французскому еженедельнику L’Express бывший глава американской разведки и генерал армии Дэвид Петреус заявил, что американские и союзники могут напрямую вмешаться в продолжающийся украинский конфликт против России.

По его словам, если бы Россия предприняла какие-то действия на Украине, которые были бы «настолько шокирующими и ужасающими», это вызвало бы реакцию со стороны США и других стран, что они «могут отреагировать тем или иным образом, но как многонациональные силы под руководством США, а не как силы НАТО».

Петреус предположил, что при таком сценарии Вашингтон может сформировать новую коалицию желающих и использовать ее вместо сил НАТО для борьбы с Россией. По его мнению, НАТО останется связанным условиями военного союза и присоединится к войне только в том случае, если один из его членов подвергнется нападению.

Ранее в октябре Дэвид Петреус заявил, что США могут уничтожить все российские силы в Украине, включая Черноморский флот, если Москва прибегнет к использованию ядерного оружия в стране.