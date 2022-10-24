Израильские ракетные удары уничтожили производство иранских дронов

Израиль, нанес ракетный удар по аэропорту в Сирии, таким образом уничтожив место сборки иранских беспилотников.

Удар был нанесен 21 октября по военному аэропорту Димас на западе Дамаска, контролируемый Ираном.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), было уничтожено оборудование и детали, используемые для производства иранских беспилотников. Какие именно дроны производились в Димасе, не уточняется.

Как известно, Украина и США утверждают, что российская армия использует иранские дроны-камикадзе серии Shahed. Россия и Иран это отрицают.