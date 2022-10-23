Большинство калифорнийцев поддерживают прием украинских беженцев

Соединенные Штаты пообещали принять до 100 000 украинских беженцев и призвали американцев помочь людям, бежавшим от войны. По состоянию на начало июня заявления подали 45 000 американцев.

Согласно опросу Калифорнийского института государственной политики, проведенному в мае 2022 года, показал, что идею переселения украинцев поддерживают семь из десяти калифорнийцев, при этом против выступает менее одного из четырех.

Самую высокую поддержку приема украинских беженцев демонстрирует Район залива Сан-Франциско (Бэй Эрия). Есть некоторые различия в зависимости от уровня образования и дохода: члены домохозяйств с доходом $80 000 и более и выпускники колледжей чаще всего выступают за.

Существуют также партийные различия в поддержке иммигрантов – подавляющее большинство демократов выступают за переселение тысяч беженцев. Среди республиканцев почти половина выступает за, а около четырех из десяти против.