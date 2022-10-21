Госдепартамент: санкции помогают ослабить российскую военную мощь

Предпринятые западной коалицией меры уже привели к деградации российской военной промышленности, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Беспрецедентные санкции и меры экспортного контроля, введенные Соединенными Штатами и союзниками в отношении России с начала войны против Украины, выполняют свою функцию, возлагая на Москву ответственность за военную агрессию, заявили в четверг в Госдепартаменте.

В заявлении Госдепартамента говорится, что «санкции и экспортный контроль имеют серьезные и долгосрочные последствия для российской оборонно-промышленной базы». Принятые Западом меры уже привели к деградации способностей российской оружейной промышленности производить и накапливать вооружение взамен уничтоженного во время войны, подчеркнули в Госдепартаменте, добавив, что серьезная нехватка снабжения вынуждает Россию обращаться к менее технологически развитым странам, таким как Иран и Северная Корея, за оружием и боеприпасами.

От экспортного контроля пострадала российская военная авиационная программа, потерявшая доступ к полупроводникам и деталям самолетов, а российское производство гиперзвуковых баллистических ракет практически прекратилось из-за отсутствия необходимых полупроводников, используемых в производственном процессе.

По данным российских СМИ, производство военных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения остановлено из-за отсутствия иностранных комплектующих, по этой же причине были закрыты заводы, производящие ракеты класса «земля – воздух».

«Россия вернулась к оборонным запасам советских времен, поскольку наши меры лишили российские компании возможности пополнять внутренние цепочки поставок», говорится в заявлении.

Начиная с февраля 2022 года правительство США ввело запрет на весь экспорт, реэкспорт и передачу продукции, подпадающей под действие Правил экспортного контроля, для военного использования или конечных пользователей в Российской Федерации и Беларуси.

Под руководством США сформирована коалиция из 37 стран, которая усилила влияние американских действий, применив к России меры контроля, практически аналогичные тем, которые были введены Соединенными Штатами. Эта глобальная коалиция подкрепляет усилия США по изоляции России от товаров, технологий и программного обеспечения, необходимых Владимиру Путину для ведения войны против Украины.

Финансовые санкции, введенные США, также оказывают значительное влияние на способность Москвы продолжать войну, напомнили в Госдепартаменте.

Санкции привели к обездвиживанию активов российского Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов, что ограничило способность ЦБ помогать военной отрасли и смягчать последствия санкций. Попавшие под санкции российские олигархи и финансовые учреждения были вынуждены избавляться от долгосрочных активов за пределами России. Более того, санкции побудили банки ряда стран свернуть связи с российским финансовым сектором. Несмотря на выгоду от высоких цен на энергоносители, МВФ по-прежнему ожидает, что в этом году экономика России сократится более чем на 3%. Упущенные инвестиции, экспортный контроль и ограничения, налагаемые на реальную российскую экономику, затормозят перспективы на долгие годы.