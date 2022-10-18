Госсекретарь США назвал российские удары по гражданским объекта актом отчаяния

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что природа российской агрессии в Украине изменилась, но США делают «все возможное, чтобы помочь украинцам защищать себя», передает VOA.

Глава американской дипломатии выступил с оценкой ситуации в Украине во время визита в Стэнфорд, штат Калифорния.

«С 24 февраля характер агрессии изменился, – заявил Блинкен журналистам. – Она переместилась в другие места, в другие местности, используется другое оружие».

Он назвал российские атаки на гражданские объекты актом отчаяния.

«Они атакуют гражданское население, – заявил госсекретарь. – Они атакуют объекты критической инфраструктуры, такие как электростанции, больницы, которые нужны людям в повседневной жизни и не являются военными объектами. Это признак растущего отчаяния России, но это также признак уровня, до которого они опустятся».

«Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя от этой агрессии, даже когда они оттесняют русских с захваченной Россией территории», – добавил он.

Блинкен напомнил, что еще до начала войны президент Джо Байден пытался сделать все, чтобы у украинцев были инструменты, которые необходимы им для борьбы с российской агрессией.

«В результате, когда Россия действительно вторглась, у украинской стороны были инструменты, которые им нужны для отражения агрессии, особенно в окрестностях Киева, и оттеснения русских назад, – сказал Блинкен. – Прежде всего это произошло благодаря их невероятному мужеству, но также потому, что мы постарались сделать так, чтобы у них было все необходимое, чтобы справиться с этим».

«Мы корректировали каждый шаг на этом пути в очень тесном сотрудничестве с нашими украинскими партнерами, а также со многими странами мира, чтобы убедиться, что, исходя из реальных потребностей Украины, мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее передать это в их руки», – указал госсекретарь.

Блинкен также подчеркнул важность надлежащей подготовки украинских военных.

«Это жизненно важно, – подчеркнул он. – Здесь мы ведем большую работу. В этом принимают участие другие страны. Делаем все, чтобы они могли это поддерживать».