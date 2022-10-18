По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, в ближайшие дни НАТО поставит Украине системы противовоздушной обороны, чтобы помочь стране защитить себя от атак беспилотников иранского производства, с помощью которых Россия наносит удары по критически важной инфраструктуре.

“Самое важное, что мы можем сделать, это выполнить то, что обещали союзники, активизировать работу и поставить еще больше систем ПВО”, – заявил Йенс Столтенберг.

Генсек Альянса сказал, что ответом на атаки дронов является усиление поставок систем противовоздушной обороны союзниками.

«В ближайшие дни НАТО предоставит (Украине – ред.) системы борьбы с беспилотниками, чтобы противостоять конкретной угрозе беспилотников, в том числе из Ирана», – добавил генеральный секретарь НАТО.

“Ни одна страна не должна поддерживать нелегальную войну России против Украины”, – сказал Стольенберг.

Иран официально отрицает информацию о предоставлении России беспилотников, пишет VOA.

Украинские власти накануне заявили, что в результате нескольких атак дронов за эту неделю, когда Россия усилила свои обстрелы украинской инфраструктуры, была уничтожена почти треть украинских электростанций.