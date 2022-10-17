Влияние перераспределения избирательных округов на голосование среди коренных американцев

По мере приближения промежуточных выборов на специальном брифинге EMS приглашение спикеры рассмотрели, как усилия законодательных собраний некоторых штатов по уменьшению влияния цветных избирателей с помощью фальсифицированных карт и законов об ограничении избирателей повлияли на избирателей среди коренных американцев.

Индийские юристы выиграли судебные процессы против фальсификации и ограничительных законов о голосовании в Аризоне, Нью-Мексико, Монтане, Северной Дакоте и Аляске. Несмотря на все больше законов, затрудняющих голосование, коренные американцы продолжают голосовать.

Избиратели среди коренных американцев “имеют право влиять на выборы в следующем году”, — убеждена Жаклин Де Леон, старший юрист, Фонд защиты прав коренных американцев.

По ее словам, это объясняет “продолжающуюся враждебность к голосованию коренных американцев и резкое увеличение количества законов, направленных на то, чтобы затруднить или сделать невозможным участие коренных американцев в голосовании”.

Несмотря на то, что число имеющих право голоса коренных американцев невелико — менее 1%, по словам модератор брифинга Марка Трэханта, — коренные американцы уже выиграли выборы в пользу сенатора Лизы Мурковски и члена палаты представителей Мэри Пелтолы на Аляске, сенатора Джона Тестера в Монтане и бывшего сенатора Хайди Хейткамп в Северной Дакоте. Индийцы избирательного возраста могут повлиять на выборы в Висконсине, Мичигане, Миннесоте и Неваде в следующем году.

В 2020 году Де Леон стала соавтором 200-страничного отчета Native Americans Voting Rights под названием “Препятствия на каждом шагу”, в котором объясняется, почему явка избирателей коренных американцев исторически была такой низкой.

“В нем подробно описаны абсурдные структурные барьеры, с которыми сталкиваются коренные американцы,” — говорит Де Леон.

К ним относятся удаленность избирательных участков, мало возможностей для регистрации избирателей, отсутствие доставки почты по месту жительства, что затрудняет или делает невозможным регистрацию или получение бюллетеня. Надежный транспорт по плохим дорогам для голосования в ноябре всегда проблема.

“Причина существования этих барьеров заключается в силе и потенциале голосования коренных американцев,” — убеждена Жаклин Де Леон.

В прошлом году законодательный орган изменил состав 2-го избирательного округа Аризоны, заменив большое количество латиноамериканских избирателей возле Тусона избирателями округа Явапай, который исторически не был дружелюбен к индейским племенам.

“В этом не было необходимости,” — сказал Деррик Битсо, директор программы Indian Gaming and Self Governance в юридическом колледже Сандры Дэй О’Коннор Университета штата Аризона в Фениксе. “В этих общинах не было большого притока или исхода людей. Вы увидите ту же бабушку, живущую в том же доме. Все те же члены племени живут там, где они жили, и все разные люди, которые пострадали в округе Явапай и других округах, по-прежнему живут в том же районе.”

“Единственный вывод, в который нас заставили поверить, заключается в том, что это было сделано в политических целях, а не для того, чтобы убедиться, что все голоса учитываются,” — заявил Деррик Битсо.

В 2017 году республиканцы приняли в Северной Дакоте новый закон об удостоверении личности избирателя, который лишает коренных американцев избирательных прав, поскольку они не могут указать адрес проживания в своем заявлении о регистрации избирателя.

Избиратели среди коренных американцев используют почтовые ящики в качестве адреса, а в резервациях нет почтовых отделений. Это один из тех случаев, которые Жаклин Де Леон называет “абсурдными структурными барьерами”, который также мешает коренным американцам голосовать по почте. Верховный суд оставил этот закон в силе, и в 2018 году сенатор Хайди Хейткамп уступила свое место республиканцу Кевину Крамеру.

“Наша самая большая проблема — установить контакт с избирателями в отдаленных сельских населенных пунктах. Еще в 2018 году здесь было много организаций, и мы смогли получить более 50% голосов коренных жителей Северной Дакоты,” — рассказала Николь Донахи, исполнительный директор, North Dakota Native Vote.

Но с тех пор голосование стало более тяжелым. В 2021 году был предложен 21 законопроект об изменении законов о голосовании. Но прошли только два.

“Мы работали вместе с NARF и вождями наших племен, чтобы защищаться от постоянно растущих попыток создать эти законы о голосовании,” – сказала Николь Донахи.

В 2021 году законодательный орган Северной Дакоты составил карты выборов, но слушаний не проводилось. Донахи организовала людей для дачи показаний в Бисмарке, столице штата.

“Мы смогли создать два района с разделенными домами в Северной Дакоте, что стало огромной победой,” – поделилась Николь Донахи.

Донахи сказала, что в 2022 году будет рекордное количество коренных американцев (10), баллотирующихся на посты. N.D. Native Vote использует цифровую платформу на основе ГИС в своей кампании Pledge to Vote.

“Мы можем видеть в режиме реального времени тепловые карты мест, где люди обещают голосовать, а также помогают нам определить, на чем нам нужно сфокусировать наше полотно,” – пояснила она

В каждом округе есть только один избирательный участок, и ни на одном из избирательных участков в резервациях не предусмотрено досрочное голосование. Донахи организует наблюдателей за опросами, чтобы защитить избирателей от запугивания, подобного тому, которое имело место на выборах 2018 года.

Самая большая история успеха в перераспределении районов – это Аляска. Впервые на Аляске два коренных американца вошли в состав совета по изменению избирательных округов, состоящего из 5 человек. Николь Борромео, исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Федерации коренных жителей Аляски, была одной из них.

“Это был самый честный и самый прозрачный процесс, который когда-либо был у нас в штате,” —сказала Борромео.

Борромео, родом из Макграта на Аляске, изучала программное обеспечение и наносила на карту округа по 4-10 часов в день в течение месяца. Она составила 40 карт домов в округе, которые были соединены с 20 картами округов Сената.

Борромео сказала, что это был очень беспристрастный процесс, пока один член правления не попытался сфальсифицировать два сенатских округа недалеко от Анкориджа. Был судебный процесс, и дело было передано в Верховный суд штата, что создало юридический прецедент, постановив, что махинации нарушают конституцию штата. Еще одна попытка джерримандеринга не удалась.

Были некоторые закулисные переговоры, пока Верховный суд не приказал правлению принять карты, которые он одобрил – суд одобрил версию карты выборов Борромео.