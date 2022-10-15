Молодая активистка Республиканской партии в Орегоне Кристина Малимон была признана виновной Верховным судом округа Колумбия по обвинению в сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Она отказалась незаконно нахадилась на территории Капитолия США после того, как Дональд Трамп призвал своих поклонников “двинуться на Конгресс”.

30-летняя Кристина Малимон была признана виновной в незаконном проникновении на государственную собственность в округе Колумбия 6 января 2021 года Она приговорена к испытательному сроку и должна выплатить штраф в размере 500 долларов и отработать 100 часов общественных работ.

Согласно свидетельству правительства, во второй половине дня 6 января 2021 года офицеры столичного полицейского управления прибыли на западную сторону Капитолия, чтобы помочь полиции Капитолия США очистить территорию от лиц, незаконно находившихся на территории. Офицеры оставались там в течение нескольких часов, разгоняя огромную толпу, незаконно собравшуюся на территории. В это время происходило совместное заседание Конгресса США для установления и подсчета голосов выборщиков, связанных с президентскими выборами 2020 года.

Офицеры полиции несколько раз пытались разогнать толпу разными способами, в том числе путем предупреждений с помощью аудизвуковой аппаратуры. Малимон была среди тех, кто отказался уходить. Вместо этого выкрикивала оскорбления в адрес офицеров, в том числе называя их «нацистами».

Как сообщается, специальная комиссия Конгресса уже выписал Трампу повестку на слушания по делу штурма Капитолия.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде Вашингтона, идентичное дело, возбужденное против матери Кристины, прекращено и закрыто.