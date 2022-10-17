Угрозы избирательному процессу в США: кто может голосовать и чьи голоса учитываются?

В связи с быстрым приближением промежуточных выборов на специальном брифинге EMS были рассмотрены угрозы проведению выборам в США — не только то, кто будет голосовать, но и то, как будут подсчитываться голоса.

Приглашенные спикеры – Шон Моралес-Дойл, исполняющий обязанности директора демократической программы, судья Центра Бреннана, Мишель Бишоп, менеджер по доступу и взаимодействию избирателей, Национальная сеть по правам инвалидов, Кира Ромеро-Крафт, управляющий прокурор Юго-восточного офиса и латиноамериканский судья Эван Миллиган, исполнительный директор, Alabama Forward – обсудили сфальсифицированные карты, которые уменьшают роль цветных избирателей, законы, ограничивающие доступ к избирательным участкам, попытки партийно настроенных работников избирательных участков вмешиваться в избирательный процесс, а также другие опасные тенденции и усилия по их устранению, в том числе два судебных иска со стороны группы по защите гражданских прав в Алабаме и Луизиане выступили перед Верховным судом 4 октября.

Несправедливые карты выборов неизбежно приведут к несправедливым результатам на предстоящих промежуточных выборах с долгосрочными негативными последствиями для всего Юга.

Эван Миллиган — исполнительный директор Alabama Forward, коалиции более 30 организаций, работающих над привлечением большего числа избирателей, особенно цветной молодежи. Он является ведущим истцом в деле Верховного суда “Меррилл против Миллигана”, которое заслушал устные аргументы 4 октября.

В Алабаме чернокожие составляют 27% жителей штата, но теперь они сосредоточены в одном избирательном округе, а белые сосредоточены в шести других округах. Это одна из причин, по которой Миллиган подал в суд, но не единственная.

Если вы преодолеете праймериз, потому что ваш округ составлен таким образом, что это ставит в невыгодное положение конкуренцию, тогда самым крайним кандидатом становится человек, который попадает в бюллетени. Это то, что движет нашим политическим дискурсом сегодня, и это столкнет нас с обрыва,” — сказал Эван Миллиган во время специального брифинга EMS 30 сентября, посвященной угрозам избирательному процессу.

Истцы по гражданским правам подали иски, оспаривающие недавно принятые планы перераспределения округов в 12 южных штатах. В основе всего лежит джерримендеринг (т.е. манипулирование границами избирательного округа в пользу одной партии или класса), считает Миллиган.

В Алабаме коллегия из трех судей сочла карты, утвержденные законодательным органом, дискриминационными, и приказала штату перерисовать избирательные округа Конгресса, чтобы у чернокожих был второй округ возможностей. Они этого не сделали.

Активисты стали использовать фразу “одно требование, два варианта”, отметил Миллиган, имея в виду постоянную защиту избирательных прав для всех американцев либо 28-й поправкой к Конституции США, либо принятием Закона Джона Льюиса об избирательных правах.

“Это то, на что мы можем возлагать надежду,” — считает Миллиган.

В Алабаме есть много способов отвлечь людей от политики. Регистрация избирателей затруднена; привести их на выборы тоже непросто.

Минимальная заработная плата $7,25/час. до сих пор является нормой в Алабаме. Подоходный налог штата начинается ниже уровня бедности, ниже, чем в любом другом штате страны. Еда и лекарства облагаются налогом в Алабаме. Алабама не расширила Medicaid для своих жителей с низким доходом. Миллиган сказал, что семьи находятся под огромным давлением, чтобы сводить концы с концами.

Поэтому, когда организаторы призывают людей выйти и проголосовать, чтобы что-то изменить, они, скорее всего, ответят: “Как? У меня посменная работа, и на обед у меня есть только полчаса”.

Во Флориде Black Voters Matter и Common Cause выступили против несправедливых избирательных карт, поскольку избирательные округа для чернокожих и латиноамериканцев были сокращены наполовину. В одном иске утверждается, что карты уничтожили 5-й избирательный округ Флориды, разделив его чернокожее население на четыре избирательных округа. Истцы утверждают, что он убирает три места от Демократической партии и превращает два ранее конкурентоспособных округа в места от Республиканской партии.

В другом деле во Флориде, Common Cause vs. Lee, истцы утверждают, что новые карты выборов сокращают количество округов для чернокожих с четырех до двух.

“Эти дела все еще рассматриваются в судах штатов и федеральных судах,” — сказала Кира Ромеро-Крафт, директор по юридической стратегии Demos. Она сказала, что группы гражданских прав выиграли судебный процесс против закона против избирателей, SB 90. Закон был попыткой удержать меньшинства от участия в выборах в 2022 году, потому что в 2020 году они пришли проголосовать в беспрецедентном количестве.

SB 90 объявил вне закона урны для голосования и объявил проступком предлагать людям воду или еду в ожидании голосования. Группы гражданских прав подали в суд в марте 2021 года. На это ушел год, но в недавнем решении на 288 страницах федеральный суд северного округа Флориды удовлетворил истцов по большинству их требований.

“Это было действительно примечательно, учитывая, что в этом штате законодательный орган и губернатор были активными, а это означает, что они преследуют любого, кто бросает вызов системе или законодательному органу,” — сказал Ромеро-Крафт.

Опасаясь, что их кандидаты не смогут победить на честных выборах, в 13 штатах, когда-то подпадавших под действие положения о предварительной очистке Закона об избирательных правах, республиканцы закрыли 1688 избирательных участков в период с 2012 по 2018 год.

Члены избирательной комиссии говорят, что меньшее количество централизованных опросов экономит деньги. Но это затрудняет голосование для людей с ограниченными возможностями, для работающих людей и для людей, которые не водят машину. Активисты говорят, что избирательным комиссиям нравится такой ход событий.

Ранее в этом году округ Линкольн, штат Джорджия, попытался закрыть все свои избирательные участки, кроме одного. Только одна треть избирателей в этом округе имеет автомобиль, а меньшее количество избирательных участков означает более длительное время в пути и более длинные очереди в ожидании голосования.

“Увеличилось число ненужных закрытий избирательных участков и обвинения в этом Закона об американцах-инвалидах (ADA),” — сказала Мишель Бишоп, организатор Национальной сети по защите прав инвалидов в Вашингтоне.

Бишоп отметила, что в 2018 году сотрудники избирательных комиссий в округе Рэндольф, штат Джорджия, закрыли 80% всех избирательных участков. Они утверждали, что это произошло потому, что они были недоступны в соответствии с правилами ADA.

Сотрудники избирательных комиссий округа Рэндольф могли бы пойти на компромиссы в соответствии с ADA, например, переместить избирательные участки, но они не стали этого делать.​

“Полное удаление избирательного участка никоим образом не делает голосование более доступным для людей с ограниченными возможностями или любого избирателя,” — заявила Бишоп. Еще одна проблема заключается в том, что участковые работники иногда запрещают оказание им помощи, если избиратели слепы или не могут ходить, хотя помощь является законным правом. По словам Бишоп, в целом около 6% избирателей-инвалидов, а это 4-5 миллионов человек, считают избирательные барьеры непреодолимыми.

Центр Бреннана отслеживает антиизбирательное законодательство в каждом штате. Один из трех ограничительных законов об избирателях, принятых за последнее десятилетие, был принят в 2021 году, и многие из них были введены теми, кто критикует процесс выборов.

“Мы видим, как противники выборов баллотируются на посты в качестве должностных лиц выборов, и мы видим, как противников выборов вербуют для работы в опросах и наблюдателей за ходом выборов,” — сказал Шон Моралес-Дойл, директор Демократической программы Бреннана.

В ответ Центр Бреннана выпустил руководство по выборам, в котором показаны существующие меры предосторожности, чтобы не допустить, чтобы мошеннические работники избирательных участков вызвали серьезные срывы выборов. “В каждом штате они ест»”, — заявил Шон Моралес-Дойл.

Отрицание выборов, расовая дискриминация, подавление избирателей — вот признаки авторитарной тучи, которую Трамп набросил на американский пейзаж и которая угрожает нашему коллективному будущему.

По словам политолога FiveThirtyEight Нейта Кона, 3 ноября 2022 года демократы, скорее всего, потеряют пять мест в Палате представителей.