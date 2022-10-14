Церковь пятидесятников коллективно отказалась от гражданства РФ и просит убежища в США

Пятидесятническая церковь Христиан Веры Евангельской «Дом Отца», действующая в российском городе Орск на фоне «частичной мобилизации» решила коллективно отказаться от гражданства Российской Федерации.

Как сказал пастор религиозной общины Валерий Марков, Россия – это «страна, потерявшей адекватность».

«Нельзя путать миролюбивую позицию церкви, которая призывает к миру, позицию церкви, которая критикует в мире, со слабостью», — сказал пастор.

Кроме того, по словам руководителя общины, один из членов церкви был задержан по непонятной причине. Другие члены общины скрываются от полиции, угрожавшей уничтожить их жилища.

Пастор называет нынешние действия правительства РФ действиями Антихриста.

«Сегодня погибают люди, мы не будем молчать об этом, мы будем стоять до последнего, – говоря о мобилизации, сказал пастор, – если надо мы сядем в тюрьму за свои убеждения. Мы не поедем воевать. Убивать народ соседней страны это зло».

Испытывая гонения за свои убеждения, церковь планирует обратиться в посольства Украины и США с просьбой предоставить убежище «в стране, где есть права и гражданское общество».

«Мы хотим жить в нормальной стране», – сказал пастор.

Мельник также обвинил российские церкви в пособничестве действий российского правительства.