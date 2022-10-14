Славянская церковь “Вифания” в Ефрате (Пенсильвания) сотрудничает с 62 церквями Украины для распределения пожертвований в виде товаров и денежных средств. На данный момент церковь собрала более 1 миллиона долларов.

“Это то, что нам удалось сделать вместе как сообщество, пытаясь изменив ситуацию, эвакуируя беженцев, доставляя продукты мирным жителям в зонах боевых действий, оказывая влияние и спасая жизни”, – говорится на сайте церкви.

Согласно опубликованной информации, членами религиозной организации из штата Пенсильвания в Украину было доставлено 7 контейнеров с одеждой и 250 тонн продуктов, что позволило оказать своевременную помощь 300 тыс. человек. Также эвакуированно из зон боевых действий около 5 тыс. беженцев. Церковь также занимается релокацией украинцев в страны Европы.