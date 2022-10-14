Правительство США закупило лекарств от радиации на $290 млн

Правительство США закупило на 290 миллионов долларов лекарств, предназначенных для лечения повреждений клеток крови после радиологических и чрезвычайных ядерных ситуаций. Данное мероприятие было произведено в рамках усилий по подготовке к потенциальным последствиям для здоровья от угроз национальной безопасности.

На запрос журналистов, связана ли столь грандиозная закупка с напряженностью в отношениях с Россией после ее вторжения в Украину, Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что данные действия предпринимаются правительством в рамках усилий по подготовке к широкому спектру угроз, включая химические, биологические, радиологические, ядерные и инфекционные заболевания.

Как передает Reuters, данные действия традиционно предпринимаются Министерством с 2004 г. когда Конгрессом США был принят Акт о биозащите (Project Bioshield Act).

Ранее президент Байден неоднократно предупреждал руководство Российской Федерации об ошибочности «ядерной риторики» Кремля. По словам Байдена, в случае применения ядерного оружия силами Российской Федерацией в Украине, возникнет угроза самого высокого за последние 60 лет риска ядерного «Армагеддона».

Между тем, лидеры Евросоюза заявили накануне, что, в случае, «если Путин применит против Украины ядерное оружие, российские войска будут уничтожены ответным ударом Запада».