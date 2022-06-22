Славянская церковь “Вифания” провела второй сбор средств для украинского фонда



Славянская церковь Вифания из Ефрата, штат Пенсильвания, провела сбор средств «Руки помощи 2.0» в пользу Фонда помощи беженцам из Украины.



Первое мероприятие успешно прошло 26 марта, оно привлекло к церкви сотни людей, чтобы собрать деньги для беженцев, поэтому церковь решила провести еще один сбор средств.



Мероприятие было бесплатным для посещения, продавали свежие и замороженные украинские вареники и пельмени, а также славянскую выпечку.



Деньги, собранные на мероприятии, пошли на поддержку беженцев из Украины. Телеканал WHTM сообщает, что религиозная организация собрала около $700 тыс.

