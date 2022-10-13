Американцы протестуют против атаки РФ на Украину

Сотни людей собрались у мэрии Сан-Франциско в минувший понедельник в знак осуждения очередных ударов России по Украину, сообщает NBC. В Вашингтоне, у посольства РФ также состоялось протестное мероприятие, передает VOA.

В понедельник и здания мэрии Сан-Франциско сотни людей собрались, чтобы осудить новую волну российских ракетных ударов по Украине, в результате которых, как сообщают СМИ, 30% энергетических объектов было выбелено из строя и погибли люди.

Владимир Путин заявил, что очередные удары стали ответом на “террористическую атаку” — взрыв грузовика на мосту, соединяющем Россию с Крымом.

Среди присутствующих были генеральный консул Украины в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук, который заявил: “Мы отремонтируем все поврежденные и разрушенные объекты и продолжим борьбу с захватчиками.”

Участники митинга обратились за помощью к соотечественникам-американцам, чтобы они обращались в Конгресс, в Сенате требовали введения дополнительных санкций в отношении России, чтобы остановить Россию.

Подобные минтинги прошли в столице США – Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе и других города страны.