Согласно предложению, поданному в отдел планирования Сан-Франциско, башня будет иметь высоту 640 футов и в ней будет 826 квартир. Из них 15% будут зарезервированы для домохозяйств с низким доходом (т.е. $49 900 на трех человек).

Верх башни, пять этажей, будет белого цвета, а также он будет визуально отделен от остальной части башни 29-футовым «бытовым этажом», облицованным стеклом и “утопленным” вглубь сверху и снизу на 1-2 фута от общей поверхности здания .

Дизайн разработан фирмой из Майами Arquitectonica, застройщик – фирма Align.