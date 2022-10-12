Гэвин Ньюсом подписал новый закон о закрытии судимостей

На прошлой неделе губернатор Гэвин Ньюсом подписал новый законопроект, который позволит людям, осужденным за определенные уголовные преступления, закрыть данные об учете при соблюдении определенных условий. Как сообщает офис губернатора, Ньюсом принял это решение в надежде, что бывшие правонарушители смогут исправить свои ошибки и начать лучшую жизнь.

Для того, чтобы закрыть данные об уголовной судимости, бывшим преступникам необходимо отбыть свой срок и не совершать нарушений в течение как минимум четырех лет.

Новый закон вступит в силу 1 июля 2023 года, он не будет касаться лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и лиц, осужденных за более серьезные или насильственные преступления.

Однако правоохранительные органы и школы, в отличие от работодателей и арендодателей, будут иметь доступ к закрытым записям о судимостях.