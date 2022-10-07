Треть американцев поддерживают Украину, несмотря на российские угрозы

Согласно опубликованному в среду опросу общественного мнения Reuters/Ipsos, почти три четверти американцев говорят, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы того, что Россия может применить ядерное оружие «для защиты своей территории».

В ходе опроса было высказано предположение о том, что президент Джо Байден должен предоставить системы вооружения, обучение и другую военную помощь правительству президента Владимира Зеленского, несмотря на опасения, что война может обостриться, в случае если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поразить российские территории.

С этим согласились и демократы, и республиканцы, хотя среди демократов было больше поддержки — 81% — чем у республиканцев — 66%.

Напомним, что накануне Байден обьявил об очередном раунде помощи на военные нужды Украины.