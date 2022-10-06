Агент ФБР признан виновным в получении взятки от адвоката, связанного с армянской мафией

Бывший спецагент ФБР признан виновным в получении взятки от адвоката, связанного с армянской организованной преступностью.

Житель района Залива Сан-Франциско, бывший специальный агент ФБР был признан виновным сегодня федеральным судом присяжных в сговоре с целью получения не менее 150 000 долларов наличными в качестве взятки в обмен на предоставление конфиденциальной информации правоохранительных органов коррумпированному адвокату, имеющему связи с армянской организованной преступностью.

56-летний Бабак Бруманд из Лафайета, штат Калифорния, был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре, двум пунктам обвинения в подкупе государственного должностного лица и одному пункту обвинения в денежных операциях с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности.

Окружной судья США Р. Гэри Клаузнер назначил слушание по вынесению приговора на 30 января 2023 года, на котором Бруманду грозит установленное законом максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за каждый пункт взяточничества, 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме за каждый пункт обвинения в незаконных денежных операциях и пять лет в федеральной тюрьме по обвинению в заговоре.

Судья Клаузнер распорядился о заключении Бруманда под стражу.

Бруманду, который на время следствия являлся специальным агентом ФБР, отвечал за расследования в области национальной безопасности и занимал пост в местном отделении ФБР в Сан-Франциско.

Согласно доказательствам, представленным в ходе 11-дневного судебного разбирательства, с января 2015 года по декабрь 2018 года Бруманд принимал наличные, чеки, билеты на частный самолет, получил мотоцикл Ducati, оплату за проживание в отеле, питание и другие ценные предметы от организованной преступной группировки.

В обмен на взятки и другие ценные предметы Бруманд запрашивал в базе данных правоохранительных органов секретную информацию и использовал ее запросы, чтобы помочь

преступникам избежать судебного преследования и контроля со стороны правоохранительных органов.

Чтобы скрыть характер коррумпированных отношений, Бруманд писал отчеты постфактум, чтобы создать ложное впечатление, что он проводил законные расследования, пользуясь базами данных правоохранительных органов.

Примечательно то, что взятки были переведены на счета, расположенной в Лафайете парикмахерской по выведению вшей, которую Бруманд и его жена открыли в 2007 году.

Сообщается, что одним из фигурантов дела является неким армянским авторитетом по имени Терменджян, также известный как «Лев Аслан Дермен». Он был признан виновным в марте 2020 года в федеральном суде штата Юта по уголовным обвинениям, связанным со схемой мошенничества с налоговыми кредитами на возобновляемое топливо на сумму 1 млрд долларов. Он ждет вынесения приговора.

Другим лицом о котором агент ФБР наводил справки был Сэм Солакян, генеральный директор медицинских клиник, который находился под следствием правоохранительных органов. Солакяна в конце концов приговорили к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме за организацию мошеннической схемы на более 250 миллионов долларов.

В мае 2016 года Бруманд вмешался в расследование ФБР в отношении Феликса Сиснероса-младшего, коррумпированного специального агента Службы внутренней безопасности, который также был связан с Терменджяном.