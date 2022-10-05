Экс-глава ЦРУ: Успехи Украины свидетельствуют о том, что Россия проиграла войну за мобилизацию

“Успехи Украины чрезвычайно впечатляют и они отражают суровую реальность для России. Она заключается в том, что Россия проиграла войну за мобилизацию”, – заявил в комментарии для Голоса Америки Дэвид Петреус, генерал армии США в отставке и бывший директор ЦРУ во время форума Безопасность в Варшаве.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника, победы Украины обусловлены, в частности, успехами армии в использовании западного вооружения. Об это пишут Мирослава Гонгадзе и Катерина Лисунова для VOA.

“Украина с самого начала достигла значительно лучших результатов в вербовке, обучении, оснащении, организации и применении военных сил, чем Россия. Весомую роль, конечно, сыграла поддержка Украины Соединенными Штатами, из-за оружия и боеприпасов на общую сумму в 17,5 миллиардов долларов, а также поставки других стран НАТО и Запада. Украина показала отличные результаты в использовании этой помощи, поэтому они побеждают на поле боя”, – пояснил генерал Петреус в комментарии для Голоса Америки.

Также, по мнению Петреуса, нынешнюю динамику украинских побед вряд ли удастся остановить.

“И украинцы продолжат побеждать на поле боя, потому что эта реальность, которую я описал, эта новая динамика – необратима. Я не могу себе представить, что могла бы сделать Россия (для победы). Частичная мобилизация привела к тому, что из России уехало больше мужчин, чем пошло в призывные пункты. Не понятно, способны ли они даже научить и должным образом экипировать этих людей. Они станут пушечным мясом”, – отмечает Петреус.

Ядерную угрозу от РФ нужно воспринимать серьезно, однако использование этого арсенала против Украины станет сокрушительным ударом в первую очередь для Москвы. Такого мнения придерживается другой участник форума безопасности в Варшаве американский генерал в отставке Бен Годжес.

“Я считаю, что ядерное оружие России эффективно лишь тогда, когда они его не используют… Как только они его используют, все будет закончено. В этом случае их раздавят”, – объяснил Годжес Голосу Америки.

Также, по словам бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, Вашингтон должен дать четкий сигнал России о последствиях использования ядерного оружия.