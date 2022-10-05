Заключенные попытались затопить свою камеру, а затем поджечь тюремное отделение

Сокамерники одной из тюрем округа Кларк (штат Вашингтон), расстроенные дисциплинарной мерой, попытались затопить свою камеру, а когда их бунт был подавлен, двое заключенных подожгли предметы в своем отделении. Как сообщает шериф округа Кларк, огонь наполнил блок дымом, однако сотрудники исправительного учреждения смогли потушить пламя и обезопасить блок.

В результате пожара был нанесен незначительный материальный ущерб, никто из заключенных и сотрудников исправительных учреждений не пострадал.

По завершении предварительного расследования Майклу С. Демпси и Давиду Трачуку было предъявлено обвинение в поджоге первой степени по одному пункту каждый. Известно, что некий Трачук находятся в тюрьме округа Кларк по делу об ограблении и сопротивлении полиции. Мера наказания по новым обвинениям будет определена прокурором округа Кларк.