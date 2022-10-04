В Сан-Франциско открылся ресторан изысканной кухни для собак

Ресторан Dogue открылся на прошлой неделе по адресу 988 Valencia St., где дня подают выпечку (например, торт в форме розы с дикой олениной и собачьи пирожные) и «доггучино», а по воскресеньям предлагается дегустационное меню из трех блюд за $75. Dogue продает еду для собак с такими ингредиентами, как дикая антилопа, утка и рубец, а также сырое мясо в холодильнике.

Владелец ресторана Рахми Массарвех, в прошлом повар, готовит все блюда сам, у него самого четыре собаки, которых он кормит только свежей и сырой пищей. Он проверяет рецепты на своих питомцах, которые всегда с удовольствием поглощают все, что он приготовит.

“Мой подход заключается в том, чтобы относиться к этому как к человеческому ресторану,” цитирует слова владельца ресторана The SFChronicles.

Dogue является частью растущего движения, предлагающего собакам свежеприготовленные, питательные блюда, а не упакованные гранулы с наполнителями. Как пишет The SFChronicles, поэтому, вероятно, первый в стране ресторан для собак открылся в Сан-Франциско, где количество собак недавно превысило количество детей.