Американцы занимались нелегальными поставками танковых касок российского производства

Двое американцев (один из региона Сакраменто, другой – проживающий в Лас-Вегасе) признались в суде штата Калифорния в незаконных поставках 500 танковых шлемов российского производства в Иран.

Как сообщает пресс-служба Федерального суда в Сакраменто, в мае 2015 года житель региона Сакраменто Дариуш Никния связался с Ричардом Лантом из Лас-Вегаса, управлявшим компанией R&L Ltd., которая продавала российскую экипировку, и попросил закупить 500 танковых шлемов и отправить их в Тегеран. Первоначально Никния заплатил деньги за покупку образцов танковых шлемов и их отправку из России в Иран. Занимаясь отправкой образцов российской военной экипировки, Ланту и Никнии были осведомлены, что санкции США запрещают отправку подобных товаров в Иран, однако это их не остановило.

Первая сделка провалилась и предприниматели попытались найти другого поставщика, однако на их след напало ФБР, что в конце концов привело бизнесменов за решетку. Теперь им грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона долларов.