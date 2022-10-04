“Азовцы” вошли в Стэнфорд

Бойцы украинского батальона “Азов”, освобожденные из российского плена в июле этого года, находясь в Калифорнии, посетили Университет в Стэнфорде. Сообщается, что украинские бойцы на протяжение месяцев защищали город Мариуполь и попали в российский плен, а затем были освобождены путем обмена.

В ходе конференции и встреч с украинской диаспорой Георгий Купарашвили, Артур Липка и Владислав Жайворонюк рассказали о своем опыте во время осады Мариуполя и своего освобождения из плена. В частности, Жайворонюк рассказал о своем ранении и спасении гражданских от зверств российской армии. В результате ранения Жайворонюк потерял ногу и сегодня носит протез, пишет Stanford Daily.

“Для меня было честью быть частью встречи с украинскими героями – защитниками Мариуполя из полка «Азов», которые были ранены, а затем освобождены из российского плена в ходе обмена военнопленными еще в июле, а сейчас посещают Калифорнию в рамках своей поездки в США, – написал консул Украины Дмитро Кушнерук в Фейсбуке. – Очень важно рассказывать правдивые истории об этой войне и преступлениях русских против украинского народа в Мариуполе и других местах. Мы безмерно благодарны полку «Азов» и всем другим защитникам Мариуполя за их настоящий героизм”.

“Защита Мариуполя — одно из самых смелых событий в современной украинской истории, и мир должен знать, как это произошло”, – говорится в сообщении Генконсульства Украины.

Выступавшие заявили, что Россия нарушила Женевские конвенции во время войны с Украиной. Напомним, что Женевские конвенции представляют собой набор международных соглашений, заключенных после Второй мировой войны для защиты гражданских лиц и военнопленных.

Устроителем конференции выступило подразделение Университета Center for International Security and Cooperation (CISAC). На мероприятии принял участие также бывший посол США в России Майкл Макфол, поддержавший участников форума.

Как пишет Stanford Daily, выступавшие опровергли связь “Азова” с ультраправыми националистическими силами в Украине, в чем их ранее обвиняли как российские власти, так и некоторые американские борцы за права человека.

Как отмечают некоторые наблюдатели, еще в 2014 г. CISAC опубликовало исследование, в котором движение «Азов» было названо “крайне правой националистической сетью военных, военизированных и политических организаций, базирующихся в Украине”.