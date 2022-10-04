ФБР: в преддверии промежуточных выборов Россия пытается распространять ложную информацию

ФБР считает, что Россия распространяет в интернете дезинформацию о фальсификации результатов голосования и честности выборов в преддверии промежуточных выборов 8 ноября, о чем бюро сообщило в понедельник на брифинге для СМИ.

По данным ФБР, конкретных угроз системам голосования в США на предстоящих выборах нет, но сообщения о том, что результатам нельзя доверять, усиливаются в интернете, при этом Россия оказывает наиболее агрессивное влияние среди иностранных противников.

ФБР также отслеживает потенциальные угрозы для сотрудников избирательных комиссий США после расследования более 1000 сообщений о преследовании или жестоком обращении с ними до и после президентских выборов 2020 года. К настоящему времени в результате этих расследований было арестовано четыре человека.

В понедельник на брифинге для СМИ высокопоставленный сотрудник Целевой группы ФБР по иностранному влиянию заявил, что недавние российские операции влияния, которые были более заметными, чем китайские, обычно включают в себя усиление разговоров, которые американцы ведут в социальных сетях или на других платформах, а не создание нового контента.

ФБР также заявило, что бюро не известно о каких-либо хакерских кампаниях, специально нацеленных на выборы в США накануне промежуточных выборов. Однако ФБР “обеспокоено тем, что злоумышленники могут стремиться распространять или усиливать ложные или преувеличенные утверждения о скомпрометированной избирательной инфраструктуре”.