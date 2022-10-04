Переход в неположенном месте не будет нарушением в Калифорнии

С января переход в неположенном месте в Калифорнии больше не будет считаться незаконным, губернатор Гэвин Ньюсом подписал соответствующий закон.

Согласно новому закону the Freedom to Walk Act (законопроект AB 2147), пешеход сможет переходить улицу в любом месте за пределами перекрестка, но только если это безопасно и не угрожает жизни. Однако полиция по-прежнему сможет останавливать или штрафовать пешехода – только тогда, когда существует непосредственная опасность столкновения.

Автор законопроекта, член законодательного собрания Фил Тинг утверждал, что законы о пешеходном переходе применяются произвольно и несправедливо затрагивают бедное и цветное население штата.

“Безопасный переход улицы не должен быть уголовным преступлением. Когда дорогие штрафы и ненужные столкновения с полицией влияют только на определенные сообщества, пришло время пересмотреть то, как мы используем наши ресурсы правоохранительных органов и действительно ли наши законы о переходе улицы защищают пешеходов,” — сказал Фил Тинг. “Кроме того, мы должны поощрять людей выходить из своих машин и ходить пешком из соображений здоровья и окружающей среды.”