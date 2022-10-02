Дети в Калифорнии смогут менять пол без согласия родителей

Гэвин Ньюсом подписал закон о предоставлении убежища трансгендерной молодежи и их семьям.



Законопроект, подписанный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в четверг, направлен на предоставление убежища несовершеннолетним трансгендерам и их семьям, если они подвергаются уголовному преследованию в своих родных, консервативных, штатах.



“Мы считаем, что никто не должен подвергаться судебному преследованию или преследованию за получение необходимого ухода, включая уход с подтверждением пола,” — сказал губернатор Гэвин Ньюсом. “С подписанием этого законопроекта Калифорния обеспечит, чтобы эти дети и их семьи могли искать и получать необходимую им медицинскую и психиатрическую помощь.”



Новый закон запрещает калифорнийским поставщикам медицинских услуг раскрывать медицинскую информацию (в том числе и родителям ребенка из других штатов) в связи с законами других штатов, запрещающими уход за несовершеннолетними, меняющего пол. Он также запрещает приведение в исполнение судебного постановления «на основании закона другого штата, разрешающего разлучение ребенка со своим родителем или опекуном на основании того, что этот родитель или опекун разрешает своему ребенку получать медицинскую помощь, подтверждающую гендерную принадлежность, или психиатрическую помощь, подтверждающую гендерную принадлежность. ”



Среди штатов, которые ведут жесткую политику в отношении трансгендерной молодежи, указываются Техас, Алабама и Тенессии.