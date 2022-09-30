Зеленский подал заявку на вступление Украины в ускоренном порядке в НАТО

После заявления В. Путина об анексии новых украинских территорий, Владимир Зеленский выступил с сообщением о том, что Украины подаст «ускоренную» заявку на вступление в военный альянс НАТО.

“Сегодня мы здесь, в Киеве, в сердце нашей страны делаем определяющий шаг для безопасности всего сообщества свободных народов. Мы видим, кто нам угрожает. Кто готов убивать и калечить. Кто не останавливается перед любой дикостью, лишь бы расширить свою зону контроля. 24 февраля первый полномасштабный удар был нанесен по Украине. Первый! Россия не остановилась бы на наших границах, если бы мы ее не остановили. Остальные государства были бы под ударом. Страны Балтии, Польша, Молдова и Грузия, Казахстан…”, – сказал украинсий президент.

“Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия, – сказал Зеленский. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке”.

По словам Зеленского “это возможно”: “Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству”.

Высшее украинское руководство понимает, что процесс вступления “требует консенсуса всех членов Североатлантического союза”. Над достижением этого консенсуса и планирует работать кабинет президента в самое ближайшее будущее.