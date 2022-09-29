Украинскому подростку в Сан-Диего бесплатно поставили протез

Украинский подросток и его опекун нуждаются во временной принимающей семье в Сан-Диего.

Шесть месяцев назад, 27 марта, 15-летний Иван Чабан с матерью и отчимом возвращался в свое село Чаплищи, Сумская область Украины, неся сумки с продуктами. В это время по противоположной стороне дороги двигалась колонна российских танков.

Неожиданно один из них выехал за пределы колонны и направился прямо на семью. Танк наехал на отчима Ивана, убив его, ранил мать и наехал на правую ногу Ивана, сдавив ее ниже колена. Подросток смог остановить кровотечение и вызвать скорую помощь. В больнице ногу спасти не удалось, ее ампутировали, используя только местную анестезию, сообщает The San Diego Union Tribune.

Сейчас Иван находится в Сан-Диего, где ему поставили протез, потом предстоит долгая терапия. Когда она будет завершена, юноша планирует вернуться в свою деревню и помогать матери и трем младшим братьям и сестре.

Фонд Right to Walk Foundation сообщил, что Ивану был выделен грант в размере $20 000 долларов на протезирование и физиотерапию.