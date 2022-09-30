Соединенные Штаты объявили о новых санкциях в отношении России

Среди российских чиновников, оказавшихся под санкциями Минфина США – глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты в четверг, 30 сентября, объявили о новых санкциях в отношении России в связи с незаконной аннексией четырех украинских регионов, о которой российский президент Владимир Путин официально сообщил в своем сегодняшнем выступлении.

Санкции были введены одновременно Министерством финансов, Министерством торговли и Государственным департаментом США. Ограничительные меры коснулись целого ряда российских правительственных чиновников и политиков, членов их семей, российских и белорусских высокопоставленных военных, а также сетей оборонных закупок, включая международных поставщиков, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

«Соединенные Штаты при поддержке партнеров по G7 направили сегодня четкое предупреждение: любое лицо, организация или страна, оказывающие политическую или экономическую поддержку России в ее незаконных попытках аннексировать суверенную территорию Украины, рано или поздно окажется под санкциями», – заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.

Министерство финансов и Министерство торговли США сегодня опубликовали новый перечень санкций и мер экспортного контроля, коснувшихся физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку Москве в реализации незаконной аннексии.

Кроме того, Министерство финансов наложило санкции на 14 международных поставщиков за поддержку российских военных поставок. Минфин также ввел санкции в отношении 109 депутатов Государственной думы и 169 членов Совета Федерации.

Персональные санкции были введены Минфином США в отношении Эльвиры Набиуллиной, руководителя Центробанка Российской Федерации и бывшей советницы Путина, а также в отношении ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой. Санкции были введены в отношении родственников членов российского Совета национальной безопасности – к примеру, против жены и детей премьер-министра Михаила Мишустина, и супруги и детей министра обороны Сергея Шойгу.

Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении гражданина России Очур-Суге Монгуша за грубое нарушение прав человека, совершенное в отношении украинского военнопленного и еще 910 человек, включая военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных и российских назначенцев, нарушающих суверенитет Украины.

Министерство торговли добавило 57 организаций в список экспортного контроля, сообщив, что текущие меры экспортного контроля могут коснуться организаций из третьих стран, которые оказывают материальную поддержку вооруженным силам России и Беларуси и военно-промышленной отрасли обеих стран.

«Мы не будем оставаться в стороне, пока Путин мошеннически пытается аннексировать украинские территории. Министерство финансов и правительство США сегодня предпринимают широкомасштабные действия, чтобы еще больше ослабить и без того деградировавший военно-промышленный комплекс России и подорвать его способность вести незаконную войну – говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен. – Мы также ввели санкции в отношении ключевых руководителей российской финансовой архитектуры… Министерство финансов, правительство США и наши союзники, не колеблясь, быстро и жестко предпримут действия против отдельных лиц и компаний внутри и за пределами России, причастных к этой войне и этим фиктивным референдумам».

«Фальшивые российские референдумы и попытки незаконной аннексии украинской территории демонстрируют, на что готов пойти Путин, пытаясь найти способы оправдать свою незаконную войну, – сказала помощник министра торговли по экспортному управлению Теа Розман Кендлер. – Соединенные Штаты, наши партнеры и союзники по-прежнему решительно противостоят этому жестокому и неоправданному нападению, и мы продолжим принимать меры, чтобы лишить режим Путина и тех, кто его поддерживает, доступа к мировой торговле».