Байден: “Российские референдумы в Украине — это бутафория”

Накануне проведения так называемых референдумов на оккупированных РФ украинских территориях президент США заявил, что результаты “народных волеизъявлений” срежиссированы в Москве.

“Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-то иным, кроме как частью Украины. Российские референдумы — это бутафория, ложный предлог для попыток силой аннексировать части Украины, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки. Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами во всем мире — и с каждой страной, которая соблюдает основные принципы Устава ООН — отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия. Мы продолжим поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь ему защитить себя, поскольку он мужественно сопротивляется вторжению России”, – заявил Джо Байден.