Источник: Владимир Путин считает приемлемой гибель 500 000 россиян

Телеграм-канал Генерал СВР, утверждающий, что обладает инсайдерской информации от Кремля, сообщил, что президент России Владимир Путин сказал своим помощникам, что ошеломляющие потери России в полмиллиона будут «приемлемы», если это позволит ему расчленить Украину.

“Путин лично при обсуждении плана мобилизации миллиона человек до марта следующего года, с возможностью увеличения до двух миллионов и более, назвал от трехсот до пятисот тысяч человек допустимыми потерями. Ещё раз напомним – в понимании президента он располагает мобилизационным людским резервом в 25 миллионов человек, на 500 тысяч трупов ему плевать, для него это 2% от резерва. Такая логика у президента России Владимира Путина, в заложниках у которого вся страна,” – утверждает Генерал СВР в сообщении от 27 сентября.

Канал сообщает, что Путин и руководство военного блока прекрасно понимают, что, перебрасывая на фронт необученных и неподготовленных, а во многих случаях и плохо экипированных людей, они обрекают их на гибель.

“Несмотря на многочисленные проблемы, по мнению руководства министерства обороны, мобилизация идёт успешно. Более ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ из свежепризванных сразу направляются на оккупированные территории, либо уже прибывают туда. Ни о какой подготовке для этих людей не идёт и речи. Всего, из пятисот тысяч человек которых планируется призвать в рамках мобилизации до Нового года, подготовку в течении трёх месяцев будут проходить не более шестидесяти тысяч человек, то есть немногим более 10%. Вся информация от министерства обороны РФ на широкую аудиторию, отличная от доклада президенту, это однозначно ЛОЖЬ. Именно Путин, объявляя мобилизацию, потребовал от министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ моментальный эффект. Никакого обучения и военной подготовки для всех мобилизованных не планировалось изначально. И Путин, и руководство военного блока прекрасно понимают, что перебрасывая необученных и неподготовленных, а во многих случаях и слабо экипированных людей на фронт, обрекают их на смерть. Среди прочего Путин требует срочно усилить за счёт мобилизованных группировку в Херсонской области на правом берегу Днепра, что вызвало практически открытый протест в руководстве Генерального штаба, где докладчики несколько раз в общении с Путиным сказали, что это практически невыполнимая и бессмысленная задача, но президент пока настаивает на своем. Путин действительно уверен, что за счёт количества, пусть даже необученных и слабо вооруженых “мобиков” можно добиться перехвата стратегической инициативы и оккупировать территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в их аминистративных границах, и даже развивать наступление на Харьков и Николаев, с перспективой захвата Одесской области. Колличество трупов российских солдат, в данных планах Путина, роли не играет,” – пишет канал Генерал СВР.