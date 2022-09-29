США никогда не признают аннексию Россией украинской территории

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия вынудила большую часть населения захваченных ею территорий бежать и заставила оставшихся граждан Украины голосовать под дулами автоматов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг осудил Россию за «очередную попытку захвата земель» с помощью фиктивных референдумов в четырех оккупированных российскими войсками регионах Украины.

«Результаты (референдумов) были срежиссированы в Москве и не отражают волю народа Украины, – говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента. – США никогда не признают легитимность или результаты этих фиктивных референдумов или предполагаемой аннексии Россией украинской территории. Этот спектакль, устроенный ставленниками России, нелегитимен и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности».

Госсекретарь заявил, что США, их союзники и партнеры будут продолжать помогать Украине в ее борьбе за защиту своей территории от российской агрессии.

«Мы всем сердцем поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Как сказал президент Байден, мы никогда не признаем эти территории частью какой-либо другой страны, кроме Украины, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – констатировал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что Россия вынудила большую часть населения захваченных ею территорий бежать и заставила оставшихся граждан Украины голосовать под дулами автоматов, в страхе за свою безопасность и безопасность своих близких.

«Народ Украины последовательно выражает свое стремление к свободному и демократическому будущему. Он хочет, чтобы его страна оставалась независимой и суверенной», – констатировал Блинкен.